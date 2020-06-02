بنجلاديش تسجل أول وفاة بكورونا في مخيم للروهينجا

سجلت بنجلاديش أول حالة وفاة مرتبطة بكورونا في مخيم للاجئي الروهينجا بمنطقة كوكس بازار جنوب شرقي البلاد.

وقال محبوب الرحمن، رئيس الخدمات الصحية بالمنطقة، إن رجلا عمره 71 عاما من الروهينجا توفي في وقت مبكر صباح الثلاثاء بعد يومين من تأكد إصابته بفيروس كورونا داخل مركز عزل.

كما تأكدت إصابة 30 شخصا حتى الآن بفيروس كورونا داخل المخيم، الذي لا يزال يخضع للإغلاق مع السماح فقط لعمال الإغاثة بالدخول.

ويقيم بالمخيم أكثر من 700 ألف من أصل مليون من أقلية الروهينجا المسلمة الذين فروا الى بنجلاديش هربا من الاضطهاد والتصفية العرقية في ميانمار.