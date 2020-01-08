الغنوشي يقترح على روسيا إلغاء التأشيرة للتونسيين

أكد رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اليوم الأربعاء، أهمية علاقات التعاون والشراكة مع روسيا الاتحادية، داعيا إلى إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني البلدين.وأشاد الغنوشي أثناء لقائه سفير روسيا بتونس سيرغي نيقولاييف، بالدور الروسي في دعم الثورة التونسية، مؤكدا على ضرورة توظيف العلاقات البرلمانية لخدمة التعاون الثنائي ولاسيما عبر إحداث مجموعة صداقة تونسية روسية.ودعا إلى تدعيم التعاون السياحي، مقترحا إلغاء التأشيرة عن التونسيين الراغبين في زيارة روسيا، نظرا لارتفاع عدد السياح القادمين من روسيا خلال السنة الماضية.وأبرز الغنوشي أهمية إرساء الإطار التشريعي اللازم لتعزيز التبادل التجاري ورفع مستوى الصادرات بين البلدين.من جهته، عبر السفير الروسي عن رغبة بلاده في تمتين العلاقات وبعث استثمارات جديدة بتونس، مشيرا إلى رغبة روسيا في مزيد من التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على تطابق الموقف بين البلدين، والذي يعتبر الأزمة الليبية الحالية شأنا داخليا، والداعي إلى ضرورة استئناف الحوار وإعادة العملية السياسية تحت رعاية أممية.