الولايات المتحدة تسجّل 25,468 إصابة مؤكدة و 646 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 25,468 إصابة مؤكدة و 646 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,063,812 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 115,271 حالة وفاة.