أكد قصر "الإليزيه" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألقى باللائمة على حلف "الناتو" بالتصعيد في الأزمة الأوكرانية.