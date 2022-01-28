الإليزيه يُؤكِّد بوتين ألقى باللوم على الناتو في التصعيد الأخير للأزمة الأوكرانية
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"الإليزيه" يُؤكِّد بوتين ألقى باللوم على "الناتو" في التصعيد الأخير للأزمة الأوكرانية

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العرب اليوم - "الإليزيه" يُؤكِّد بوتين ألقى باللوم على "الناتو" في التصعيد الأخير للأزمة الأوكرانية

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باريس - العرب اليوم

أكد قصر "الإليزيه" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألقى باللائمة على حلف "الناتو" بالتصعيد في الأزمة الأوكرانية.

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الإليزيه يُؤكِّد بوتين ألقى باللوم على الناتو في التصعيد الأخير للأزمة الأوكرانية الإليزيه يُؤكِّد بوتين ألقى باللوم على الناتو في التصعيد الأخير للأزمة الأوكرانية



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