شدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية والإبقاء على وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ.

وقال غويريني للصحفيين على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو: "عبرنا خلال الاجتماع بكلمات حازمة للغاية عن رأينا حول الهجوم الذي تشنه تركيا"، في شمال شرق سوريا.

وأضاف الوزير الإيطالي، أنه "قبل كل شيء، تحدثنا عن العواقب الإنسانية التي حصلت، على أمل أن يكون هناك حل سياسي يحافظ على وقف إطلاق النار ويحل محل الخيار العسكري".

وأشار غويريني إلى أن الاهتمام انصب بشكل خاص على العديد من مهام حلف الناتو، وبالمقام الأول "تلك التي تراها إيطاليا في الطليعة، من خلال التزام وحداتنا العسكرية، والتي تحظى بتقدير كبير في لبنان، والعراق، وكوسوفو وأفغانستان".

وفي الشأن الأفغاني، خلص وزير الدفاع إلى أن "اهتماما خاصا أولي لكي لا تنقطع وتستمر المسيرة التي قمنا بها في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الالتزام العميق للغاية من قبل قوات التحالف".