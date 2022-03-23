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موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد

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العرب اليوم - موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد

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موسكو _ العرب اليوم

 قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سلمت السفارة الأمريكية في موسكو قائمة بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيتم طردهم بصفتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

أوضحت الخارجية أن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين هو رد على طرد واشنطن دبلوماسيين روسا من بعثة الأمم المتحدة.

 

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موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد



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