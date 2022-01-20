اتفاق تركي قطري على تأمين مطار كابول حال موافقة طالبان

نقلت مصادر دبلوماسية تركية الخميس أن تركيا وقطر اتفقتا على تأمين المطار الرئيسي في العاصمة الأفغانية كابول، إذا حصلتا على الموافقة بتولي هذه المهمة خلال المحادثات الجارية مع حركة طالبان.وقالت المصادر إن أنقرة والدوحة اتفقتا على إطار عمل أمني للمهمة الخاصة بالمطار، لكنها أضافت أن المحادثات مستمرة بشأن جوانب أخرى مثل التمويل.

ولفت مصدر إلى أنه "من المتوقع أن تضمن طالبان الأمن في الخارج وأن يتولى من يديرون المطار توفير الأمن في الداخل". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "العملية مستمرة بشكل إيجابي".