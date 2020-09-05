الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات على بيلاروسيا حال عدم إجراء انتخابات رئاسية جديدة

أعلنت الخارجية الألمانية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات على بيلاروسيا حال عدم تنفيذ مطالبه والتى تتمثل فى إجراء انتخابات جديدة وإنهاء إستخدام العنف ضد المتظاهرين وقال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس فى حوار أجراه مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" اليوم السبت: نحن كالاتحاد الأوروبي لا نعترف (بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس) وقد قررنا فرض العقوبات التي نشرع في تنفيذها الآن. إذا لم يستجب لوكاشينكا (لمطالبنا)، فسيتم فرض عقوبات جديدة" وأوضح ماس أن مطالب الاتحاد الأوروبي تتمثل فى فتح سلطات مينسك الحوار مع المعارضة البيلاروسية وإجراء انتخابات جديدة ووقف العنف ضد المتظاهرين.