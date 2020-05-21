الأردن تسجل 12 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 684 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في تصريح صحفي : ان من بين المصابين 7 أردنيين عائدين من الخارج ، والبقية لسائقي شاحنات وحالات مخالطة لحالات إيجابية أُعلن عنها سابقا، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 11 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 435 حالة.