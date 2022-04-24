إيمانويل ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية
آخر تحديث GMT22:11:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إيمانويل ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية

العرب اليوم -

العرب اليوم - إيمانويل ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية

عاجل
باريس - العرب اليوم

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية مساء الأحد بأن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسته مارين لوبان. وقالت وسائل الإعلام أن ماكرون حصل على 58.2% من الأصوات، فيما حصلت مارين لوبان على 41.8٪ وذكرت أن تلك النتائج جاءت وفقا تقديرات أجراها معهد إبسوس سوبرا وبعد فشلها في دخول الإليزيه، قالت مارين لوبان من بافيلون دي أرمينونفيل في الدائرة السادسة عشرة من باريس: "كان يمكن أن تهب رياح الحرية العظيمة فوق البلاد. مصير صناديق الاقتراع قرر خلاف ذلك".

وأضافت "الأفكار التي نمثلها وصلت إلى ذروتها.. النتيجة تمثل في حد ذاتها انتصارا مدويا.. الملايين من مواطنينا اختاروا التجمع الوطني والتغيير" وأكدت لوبان في كلمتها أنها ستواصل التزاماتها تجاه فرنسا والشعب الفرنسي وأصبح ماكرون بعد فوزه في الانتخابات أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002 وأول رئيس يُعاد انتخابه خارج فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إيمانويل ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية إيمانويل ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية



أخبار ذات صلة

GMT 22:03 2022 الأحد ,24 إبريل / نيسان

"داعش" ينصب كمائن غربي العراق ويهاجم مدنيين وعناصر أمن
العرب اليوم - "داعش" ينصب كمائن غربي العراق ويهاجم مدنيين وعناصر أمن

GMT 21:35 2022 الأحد ,24 إبريل / نيسان

عبوة ناسفة تودي بحياة آمر لواء في الحشد الشعبي العراقي غرب الأنبار
العرب اليوم - عبوة ناسفة تودي بحياة آمر لواء في الحشد الشعبي العراقي غرب الأنبار

GMT 21:18 2022 الأحد ,24 إبريل / نيسان

تعرّض سيارة دبلوماسي كويتي لوابل من الرصاص في واشنطن
العرب اليوم - تعرّض سيارة دبلوماسي كويتي لوابل من الرصاص في واشنطن

GMT 20:21 2022 الأحد ,24 إبريل / نيسان

ماكرون يصرح الفرنسيون منحوني ثقتهم لقطع الطريق أمام "أقصى اليمين"
العرب اليوم - ماكرون يصرح الفرنسيون منحوني ثقتهم لقطع الطريق أمام "أقصى اليمين"

GMT 20:19 2022 الأحد ,24 إبريل / نيسان

مقتل 160 شخصاً بأعمال عنف في دارفور غرب السودان
العرب اليوم - مقتل 160 شخصاً بأعمال عنف في دارفور غرب السودان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نانسي عجرم بإطلالات أنيقة وجذابة

بيروت - العرب اليوم

لطالما لفتتنا النجمة نانسي عجرم بإطلالاتها الجذابة والأنيقة التي تتألق بها في مختلف المناسبات.  وقداعتمدت نانسي عجرم أزياء راقية بألوان هادئة وجذابة، نرصدها لكِ في هذا الألبوم لتستوحِي منها الإطلالة المناسبة لكِ حسب ذوقك. نانسي عجرم بفستان باللون الأسود لفتتنا إطلالة جذابة للنجمة نانسي عجرم حيث اعتمدت فستان من قماش القطيفة باللون الأسود، وجاء الفستان مزين بخطوط ذهبية لامعة ومطرزة، وصمم بفتحة أمامية تكشف الصدر على حرف V مع حمالات عريضة، وقصّة التنورة الطويلة، وينسدل من الحمالات شراشيب طويلة ذهبية لامعة ومطرزة بالأستراس اللامع والقماش الأسود، وزينت إطلالتها بحزام رفيع من الجلد باللون الأسود. اعتمدت نانسي عجرم جمبسوت كاجوال باللون الوردي حيث صممت بأكمام طويلة واسعة وياقة عريضة وطويلة مرصعة بإبزيم معدني للإغلاق مع أسا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:23 2022 السبت ,23 إبريل / نيسان

إطلالات أنيقة للمناسبات الرسمية لصيف 2022
العرب اليوم - إطلالات أنيقة للمناسبات الرسمية لصيف 2022

GMT 11:06 2022 الأحد ,24 إبريل / نيسان

إدنبره واحدة من أكثر المدن زيارة في جميع أنحاء العالم
العرب اليوم - إدنبره واحدة من أكثر المدن زيارة في جميع أنحاء العالم

GMT 07:27 2022 السبت ,23 إبريل / نيسان

الديكورات الخشبية لمنزل أنيق ودافئ
العرب اليوم - الديكورات الخشبية لمنزل أنيق ودافئ

GMT 02:35 2022 السبت ,23 إبريل / نيسان

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها
العرب اليوم - الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها

GMT 09:12 2022 الخميس ,21 إبريل / نيسان

جدال بين بينيت ومذيعة الـCNN حول الضفة الغربية والمستوطنين
العرب اليوم - جدال بين بينيت ومذيعة الـCNN حول الضفة الغربية والمستوطنين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 16:44 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
العرب اليوم - تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 05:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 07:23 2017 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

غلاف مجلة فوج يتسبب في مقتل عارضة الأزياء روضة عاطف
العرب اليوم - غلاف مجلة فوج يتسبب في مقتل عارضة الأزياء روضة عاطف

GMT 21:32 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني
العرب اليوم - تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني

GMT 07:08 2022 الأحد ,20 آذار/ مارس

إتيكيت لبس العباية
العرب اليوم - إتيكيت لبس العباية

GMT 14:08 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

مولودية الجزائر يعلن أن حاشي وعزي ينهيان الموسم رسميًا
العرب اليوم - مولودية الجزائر يعلن أن حاشي وعزي ينهيان الموسم رسميًا

GMT 11:24 2014 الأربعاء ,12 شباط / فبراير

"بورش" تقدّم سيارة مخصصة باللون الذهبي الجيري موديل 911 تربو
العرب اليوم - "بورش" تقدّم سيارة مخصصة باللون الذهبي الجيري موديل 911 تربو

GMT 11:04 2013 الإثنين ,25 شباط / فبراير

صبغات قدماء المصريين تسهم في تطوير جيل تكنولوجيا النانو الأحدث
العرب اليوم - صبغات قدماء المصريين تسهم في تطوير جيل تكنولوجيا النانو الأحدث

GMT 21:35 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

زعيم كوريا الشمالية يأمر بتكبير العضو الذكري لمواطني بلاده
العرب اليوم - زعيم كوريا الشمالية يأمر بتكبير العضو الذكري لمواطني بلاده

GMT 00:07 2014 الإثنين ,10 شباط / فبراير

فن الأشغال اليدويّة جميل ويحتاج إلى الدقة والمهارة
العرب اليوم - فن الأشغال اليدويّة جميل ويحتاج إلى الدقة والمهارة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab