الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل

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العرب اليوم - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - العرب اليوم

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدلي بكلمة موجهة إلى الشعب الروسي بعد قليل. ولم يكشف بيسكوف عن مزيد من تفاصيل بشأن الكلمة المتوقعة. ويأتي ذلك بعد عقد الرئيس الروسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي، ناقش خلاله اعتراف موسكو باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" عن أوكرانيا على خلفية التصعيد في منطقة النزاع بدونباس شرقي أوكرانيا. ودعا أعضاء مجلس الأمن القومي الرئيس بوتين للاعتراف باستقلال "الجمهوريتين". ومن المتوقع الإعلان عن قرار الرئيس بهذا الصدد اليوم الاثنين.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل



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