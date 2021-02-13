تفجير إنتحاري قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو

ستهدف تفجير انتحارى، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمنى قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو، ولم ترد حتى الآن، أي معلومات عن سقوط قتلى أو أضرار جراء التفجير