السيطرة على حريق بكنيسة القديسة دميانة بالهرم دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل مبنى تابع لكنيسة القديسة دميانة بمنطقة الهرم، ولا توجد أيه خسائر بشرية.

وردت إشارة للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة الحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مبني ملحق بكنيسة القيدسة دميانة بمنطقة الهرم، على الفون تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة دون وقوع أيه خسائر بشرية.

كشفت تحريات البحث الجنائي الأولي لمكان الحريق أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربي بالمولد الكهربائي الذي يتواجد بالطابق السابع لتمتد النيران إلى غرفة لعب الأطفال بنفس الطابق وتم السيطرة على النيران.

جاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.