سلوفينيا تعلن طرد 33 دبلوماسياً روسياً

أعلنت سلوفينيا اليوم الثلاثاء طرد 33 دبلوماسيا روسيا تعبيرا عن "احتجاجها" و"صدمتها" إثر الأحداث المزعومة المكتشفة في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها واستدعت وزارة الخارجية السفير الروسي تيمور إيغفازوف لإبلاغه بتقليص عدد الطواقم الدبلوماسية والإدارية، بحسب بيان وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية السلوفينية إن هذا الإجراء طال 33 شخصا.