رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يُجري تقييمًا للوضع في غزة الأحد

زار غادي إيزينكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فِرقة غزة الأحد، وأجرى تقييما للوضع بمشاركة قائد القيادة الجنوبية ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق.

وأعرب رئيس الأركان عن تقديره للطريقة التي تصرفت بها القوات ضد تحديات قطاع غزة، وأكد أن النشاط المسؤول والمهني أدى إلى العديد من الإنجازات وأن القوات مستعدّة وجاهزة لأي تطوّر.