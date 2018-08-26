رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يُجري تقييمًا للوضع في غزة الأحد

زار غادي إيزينكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فِرقة غزة الأحد، وأجرى تقييما للوضع بمشاركة قائد القيادة الجنوبية ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق.
وأعرب رئيس الأركان عن تقديره للطريقة التي تصرفت بها القوات ضد تحديات قطاع غزة، وأكد أن النشاط المسؤول والمهني أدى إلى العديد من الإنجازات وأن القوات مستعدّة وجاهزة لأي تطوّر.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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