الاستطلاعات الأولية تشير الى فوز الاشتراكي الديمقراطي و تقدم كبير لحزب اليمين المتطرف في السويد
GMT 18:31 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرقتيل برصاص الاحتلال الصهيوني شرق جباليا
GMT 18:29 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرالخريجين الفلسطنين يعتصمون مطالبين بفرص عمل في غزة
GMT 18:21 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرالجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في جباليا ويمنع إسعافه
GMT 15:19 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرأسامة القواسمي يُؤكّد تفاؤله بالجهود المصرية والأولويّة تبقى للمُصالحة
GMT 15:16 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبربدران يتهم "فتح" بإفشال المصالحة ويؤكد أن رفع الحصار على "غزة" سيتحقّق
تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
أرسل تعليقك