قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون بانفجار لغم من مخلفات الحرب بحافلة تقل أفرادا من "الدفاع الوطني" في ريف سلمية وسط سوريا.وأكد إعلام "الدفاع الوطني" أن عددا من أفراده كانوا ضحايا تفجير اللغم، الذي قالت إنه "من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللغم انفجر بـ "حافلة مبيت" كانت تقل عددا من أفراد الدفاع الوطني في منطقة رسم غزالة في الريف الشرقي لمدينة سلمية، وأشارت إلى أن 4 قتلوا جراء الانفجار، كما جرح 8 جراء الانفجار، ونقلوا إلى مشفى سلمية الوطني.

وتتكرر حوادث انفجار ألغام من مخلفات الحرب، خاصة في ريف السلمية التي ذهب فيها العشرات ضحايا لتلك الانفجارات معظمهم من المزارعين الذين كانوا يجمعون مادة "الكمأة".