البيت الأبيض يؤكد أن بايدن سيتصل بالملك سلمان وليس ولي عهده

رجح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري أول اتصالته بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وليس بولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إن بايدن سجري في وقت قريب أول اتصاله بالملك سلمان.واشارت بساكي إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتصال "مباشرة" مع العاهل السعودي وليس ولي عهده.