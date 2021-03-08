دان السفير البريطاني بالسعودية، الاثنين، الهجمات "المتهورة" للحوثيين على الأهداف المدنية والبنية التحتية بالمملكة. وقال السفير إن "هجمات الحوثيين تأتي تزامناً مع تكثيف الجهود الأممية بدعم سعودي للتوصل إلى تسوي".