رئيس مجلس النواب الليبي يصرح نجحنا في حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى: "نجحنا فى حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.وأضاف عقيلة صالح: "تجميد دخل النفط لحين تولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة".وفى وقت سابق بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إجراءات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسي- فى تصريح لبوابة (الوسط) الليبية، اليوم الأحد- أن المستشار عقيلة صالح، استقبل رئيس المجلس الرئاسى فى القبة، ضمن زيارة الأخير لمدينة البيضاء التى وصلها فى وقت سابق اليوم.