اتصالات مصرية مكثفة بغية احتواء الوضع في غزة

تواصل مصر اتصالاتها المكثفة بُغيةَ احتواء الوضع في قطاع غزة والعمل على العودة إلى التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات. من جهتها دانت الجامعة العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية في قطاع غزة واصفة إياها بالعدوان.