إسقاط طائرة حربية كانت تحاول استهداف الجيش الليبي في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي عن إسقاط طائرة حربية كانت تحاول استهداف الجيش في طرابلس، حسبما أفادت فضائية "العربية".

يتم رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،