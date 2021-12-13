محمد بن راشد يزور السعودية الثلاثاء للمشاركة في القمة الخليجية
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محمد بن راشد يزور السعودية الثلاثاء للمشاركة في القمة الخليجية

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العرب اليوم - محمد بن راشد يزور السعودية الثلاثاء للمشاركة في القمة الخليجية

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دبي - العرب اليوم

يتوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ42 المقرر عقدها في الرياض ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية( وام)  يترأس  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  الفود الإماراتي المشارك في القمة الخليجية.

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محمد بن راشد يزور السعودية الثلاثاء للمشاركة في القمة الخليجية محمد بن راشد يزور السعودية الثلاثاء للمشاركة في القمة الخليجية



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