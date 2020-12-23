مسؤول فرنسي بريطانيا قدمت تنازلات كبرى بشأن بريكست خلال اليومين الأخيرين وخاصة المتعلقة بالصيد البحري
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مسؤول فرنسي "بريطانيا قدمت تنازلات كبرى بشأن بريكست خلال اليومين الأخيرين وخاصة المتعلقة بالصيد البحري"

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العرب اليوم - مسؤول فرنسي "بريطانيا قدمت تنازلات كبرى بشأن بريكست خلال اليومين الأخيرين وخاصة المتعلقة بالصيد البحري"

لندن _ العرب اليوم

مسؤول فرنسي "بريطانيا قدمت تنازلات كبرى بشأن بريكست خلال اليومين الأخيرين وخاصة المتعلقة بالصيد البحري"

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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مسؤول فرنسي بريطانيا قدمت تنازلات كبرى بشأن بريكست خلال اليومين الأخيرين وخاصة المتعلقة بالصيد البحري مسؤول فرنسي بريطانيا قدمت تنازلات كبرى بشأن بريكست خلال اليومين الأخيرين وخاصة المتعلقة بالصيد البحري



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