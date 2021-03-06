رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى جدة لأداء العمرة

أفادت وكالة الأنباء السعودية، السبت، بوصول رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، إلى مدينة جدة، لأداء مناسك العمرة.وكان في استقبال رئيس الوزراء بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، محمود قطان، عدد من المسؤولين بالمملكة.