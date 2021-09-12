إطلاق قنابل ضوئية على الحدود الشمالية للاشتباه بفرار شخص باتجاه لبنان
آخر تحديث GMT09:45:34
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إطلاق قنابل ضوئية على الحدود الشمالية للاشتباه بفرار شخص باتجاه لبنان

العرب اليوم -

العرب اليوم - إطلاق قنابل ضوئية على الحدود الشمالية للاشتباه بفرار شخص باتجاه لبنان

إطلاق قنابل ضوئية على الحدود الشمالية للاشتباه بفرار شخص باتجاه لبنان
دمشق - العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية على الحدود الشمالية للاشتباه بفرار شخص باتجاه لبنان.

يتبع..

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إطلاق قنابل ضوئية على الحدود الشمالية للاشتباه بفرار شخص باتجاه لبنان إطلاق قنابل ضوئية على الحدود الشمالية للاشتباه بفرار شخص باتجاه لبنان



أخبار ذات صلة

GMT 08:26 2021 الإثنين ,13 أيلول / سبتمبر

وفاة الممثل السوري فاروق الجمعات عن عمر ناهز الـ63 عاماً
العرب اليوم - وفاة الممثل السوري فاروق الجمعات عن عمر ناهز الـ63 عاماً

GMT 01:21 2021 الإثنين ,13 أيلول / سبتمبر

طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة
العرب اليوم - طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة

GMT 19:31 2021 الأحد ,12 أيلول / سبتمبر

مقتل 5 جنود في هجوم لداعش شرقي العراق
العرب اليوم - مقتل 5 جنود في هجوم لداعش شرقي العراق

GMT 18:56 2021 الأحد ,12 أيلول / سبتمبر

وفاة الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي في ذكرى رحيل والدها
العرب اليوم - وفاة الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي في ذكرى رحيل والدها

GMT 18:23 2021 الأحد ,12 أيلول / سبتمبر

الجيش الإسرائيلي يعلن أن القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن أن القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

GMT 05:05 2021 الخميس ,09 أيلول / سبتمبر

مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى
العرب اليوم - مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى

GMT 05:00 2021 الخميس ,09 أيلول / سبتمبر

تويتر سيتيح قريبًا للمستخدمين استخدام "الإيموشن" كردود أفعال
العرب اليوم - تويتر سيتيح قريبًا للمستخدمين استخدام "الإيموشن" كردود أفعال

GMT 20:32 2021 الجمعة ,10 أيلول / سبتمبر

إطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
العرب اليوم - إطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:51 2021 السبت ,11 أيلول / سبتمبر

فساتين زفاف فضية موضة عروس 2022
العرب اليوم - فساتين زفاف فضية موضة عروس 2022

GMT 11:33 2021 الأحد ,12 أيلول / سبتمبر

أجمل أماكن سياحية في دبي يُنصح بزيارتها في الخريف 2021
العرب اليوم - أجمل أماكن سياحية في دبي يُنصح بزيارتها في الخريف 2021

GMT 21:06 2021 الأحد ,12 أيلول / سبتمبر

أفكار في الديكور لتزيين ممرات المنزل المهملة
العرب اليوم - أفكار في الديكور لتزيين ممرات المنزل المهملة

GMT 09:34 2021 الإثنين ,13 أيلول / سبتمبر

ميقاتي يؤكد أن حكومته ينتظرها الكثير من العمل وعليها أن تضحي
العرب اليوم - ميقاتي يؤكد أن حكومته ينتظرها الكثير من العمل وعليها أن تضحي

GMT 12:48 2021 السبت ,11 أيلول / سبتمبر

رحيل الكاتب الفلسطيني نصري حجّاج بعد صراع مع المرض
العرب اليوم - رحيل الكاتب الفلسطيني نصري حجّاج بعد صراع مع المرض

GMT 12:55 2021 الخميس ,09 أيلول / سبتمبر

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بإطلالاتها في البندقية
العرب اليوم - ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بإطلالاتها في البندقية

GMT 04:09 2021 الأربعاء ,08 أيلول / سبتمبر

جزيرة النور في الإمارات تجمع بين سِحر الطبيعة والفن والترفيه
العرب اليوم - جزيرة النور في الإمارات تجمع بين سِحر الطبيعة والفن والترفيه

GMT 12:37 2021 الأربعاء ,08 أيلول / سبتمبر

"Dior" تستدعي 17 فنان لإعادة ابتكار كرسي "ميداليون"
العرب اليوم - "Dior" تستدعي 17 فنان لإعادة ابتكار كرسي "ميداليون"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:08 2021 الجمعة ,03 أيلول / سبتمبر

"إيثريوم" تتألق في سوق العملات المشفرة وتبلغ قمة غير مسبوقة
العرب اليوم - "إيثريوم" تتألق في سوق العملات المشفرة وتبلغ قمة غير مسبوقة

GMT 22:04 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

"إنفينيتي" تطلق سيارتها الجديدة "ريد سبورت 400" بتقنيات أمان مبتكرة وتفاصيل تصميم متميزة
العرب اليوم - "إنفينيتي" تطلق سيارتها الجديدة "ريد سبورت 400" بتقنيات أمان مبتكرة وتفاصيل تصميم متميزة

GMT 18:53 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

ميناء جدة الإسلامي الـ 37 عالمياً ضِمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم‎
العرب اليوم - ميناء جدة الإسلامي الـ 37 عالمياً ضِمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم‎

GMT 21:59 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

"بنتلي" تقدم "شاسيه" بأنظمة تقنية جديدة من دون أي مساومة على الراحة والفخامة
العرب اليوم - "بنتلي" تقدم "شاسيه" بأنظمة تقنية جديدة من دون أي مساومة على الراحة والفخامة

GMT 00:44 2021 الجمعة ,27 آب / أغسطس

أجمل الوجهات السياحية في دبي الموصي بزيارتها في يوم المرأة الإماراتية
العرب اليوم - أجمل الوجهات السياحية في دبي الموصي بزيارتها في يوم المرأة الإماراتية

GMT 10:07 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

أهم المدن السياحية في اليابان الجاذبة للمسافرين العرب
العرب اليوم - أهم المدن السياحية في اليابان الجاذبة للمسافرين العرب

GMT 22:54 2021 الثلاثاء ,07 أيلول / سبتمبر

عقوبة قاسية على المصارع الجزائري فتحي نورين لرفضه منازلة إسرائيلي
العرب اليوم - عقوبة قاسية على المصارع الجزائري فتحي نورين لرفضه منازلة إسرائيلي

GMT 23:18 2021 الثلاثاء ,07 أيلول / سبتمبر

"تاكسي روبوت" يتجول في شوارع ألمانيا العام المقبل بسعة 7ركاب
العرب اليوم - "تاكسي روبوت" يتجول في شوارع ألمانيا العام المقبل بسعة 7ركاب

GMT 04:09 2021 الأربعاء ,08 أيلول / سبتمبر

جزيرة النور في الإمارات تجمع بين سِحر الطبيعة والفن والترفيه
العرب اليوم - جزيرة النور في الإمارات تجمع بين سِحر الطبيعة والفن والترفيه

GMT 10:36 2021 الأربعاء ,08 أيلول / سبتمبر

"اتفاق رباعي" على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري
العرب اليوم - "اتفاق رباعي" على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري

GMT 21:08 2014 الأحد ,07 كانون الأول / ديسمبر

تعلمي خلطة تبييض الجسم باستخدام الخل الأبيض
العرب اليوم - تعلمي خلطة تبييض الجسم باستخدام الخل الأبيض

GMT 10:59 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

انكسار "الترمومتر الزئبقي" قد يؤدي إلى الموت
العرب اليوم - انكسار "الترمومتر الزئبقي" قد يؤدي إلى الموت

GMT 05:01 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

حقيقة زواج السورية رويدا عطية وحملها مِن رجل أعمال لبناني
العرب اليوم - حقيقة زواج السورية رويدا عطية وحملها مِن رجل أعمال لبناني

GMT 20:26 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة حديثة تؤكد أن 4 أنماط فقط للشخصيات في العالم
العرب اليوم - دراسة حديثة تؤكد أن 4 أنماط فقط للشخصيات في العالم

GMT 16:46 2021 الأربعاء ,08 أيلول / سبتمبر

الذكاء الاصطناعي يتنبأ ببطل الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الجاري
العرب اليوم - الذكاء الاصطناعي يتنبأ ببطل الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الجاري

GMT 03:29 2021 الإثنين ,02 آب / أغسطس

أمازون تتخذ خطوة لتعزيز التجارة الإلكترونية في السوق المصرية
العرب اليوم - أمازون تتخذ خطوة لتعزيز التجارة الإلكترونية في السوق المصرية

GMT 17:33 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيو

الوحدة السعودي يعلن تعاقده مع التركي إيمري كولاك
العرب اليوم - الوحدة السعودي يعلن تعاقده مع التركي إيمري كولاك

GMT 03:07 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

تعرف على أغلى صفقات نادي الهلال بالأرقام
العرب اليوم - تعرف على أغلى صفقات نادي الهلال بالأرقام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab