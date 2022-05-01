هجوم صاروخي على ناحية خبات في مدينة أربيل شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن هجوما صاروخيا استهدف ناحية خبات بمدينة أربيل شمالي البلاد وأضاف، ستة صواريخ سقطت على الناحية، ولم تتسبب بأي أضرار مادية أو بشرية.