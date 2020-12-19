بريطانيا تؤكد أن سلالة كورونا الجديدة قد تكون في دول أخرى

أعلن كبير مستشاري بريطانيا العلميين باتريك فالانس، السبت، أنه من المرجح أن تكون السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي أرغمت الحكومة على تشديد القيود الاجتماعية في لندن وجنوب شرق إنجلترا، موجودة في دول أخرى أيضاً".

وقال فالانس للصحافيين: "نعتقد أنها ربما تكون موجودة في دول أخرى أيضاً"، مضيفاً: "ربما بدأت هنا، لا ندري على نحو أكيد".