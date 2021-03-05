الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة اثنين في هجوم المسيرات الحوثية بخميس مشيط

أفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، بإصابة شخصين بينهما طفل (10 أعوام) نتيجة عمليات عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي تجاه المملكة.وقال المتحدث إنه "في يوم الجمعة، تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي، المدعومة من إيران تجاه المملكة".

وأضاف: "نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرر عدد من