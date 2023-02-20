إدارة الكوارث التركية تحذر من ارتفاع مستوى سطح البحر وتطلب الابتعاد عن الشواطئ

طلبت إدارة الكوارث التركية من سكان المدن الساحلية على البحر المتوسط الابتعاد عن الشواطئ وحذرت من ارتفاع مستوى سطح البحر.

كما افادت وسائل إعلام أنه تم تفعيل تحذير من حدوث تسونامي في اليونان وفرنسا وإيطاليا..