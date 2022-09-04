الشرطة المصرية تعلن عن انتحار مرتكب جريمة قتل طالبة المنوفية

أعلنت الشرطة المصرية العثور على جثة مرتكب جريمة قتل الطالبة الجامعية في المنوفية. وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها وجدوا جثة الجاني في طريق (مصر/ إسكندرية) الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية. وأضاف البيان انه انتحر بالسلاح ذاته الذي استخدمه في ارتكاب جريمة قتل الطالبة، وهو عبارة عن سلاح خرطوش. وتابع أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأن النيابة العامة تولت التحقيق بالحادثة.