6 قتلى بانفجار منجم فحم في باكستان
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6 قتلى بانفجار منجم فحم في باكستان

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العرب اليوم - 6 قتلى بانفجار منجم فحم في باكستان

كابول-العرب اليوم

أدى انفجار بسبب غاز الميثان إلى انهيار جزء من منجم فحم جنوب غربي باكستان، راح ضحيته 6 من عمال المنجم وأصيب 5، وفقا لما قاله مسؤولون، الجمعة.

ووقع الانفجار الخميس في مديرية هارناي في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وقال مفتش المناجم محمد أكرم، إن استخراج العمال العالقين وانتشال جثامين المتوفين استغرق من المنقذين 24 ساعة.وعادة ما يشكو عمال المناجم في باكستان من عدم اتخاذ مالكي المناجم أي إجراءات سلامة أو تركيب معدات مطلوبة.

لكن رغم المخاطر وانخفاض الأجور، يعمل آلاف في المناجم في بلوشستان، حيث ترتفع معدلات البطالة مقارنة ببقية أنحاء باكستان.

وشهد الإقليم أيضا تصاعدا في هجمات المسلحين المتطرفين خلال الشهور الأخيرة.

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6 قتلى بانفجار منجم فحم في باكستان 6 قتلى بانفجار منجم فحم في باكستان



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