إصابة شخصين بجروح جراء عملية طعن بمحطة أمستردام الهولندية المركزية

أعلنت الشرطة الهولندية أن شخصين أصيبا بجروح في هجوم بسكين في محطة القطارات المركزية المزدحمة في أمستردام صباح الجمعة وأن عناصرها أطلقوا النار على المهاجم المفترض مما أدى إلى إصابته بجروح.



وقال الشرطة في تغريدة على تويتر "تم إطلاق النار على مشتبه به بعد حادثة طعن في أمستردام سنترال ستيشن"، محطة القطارات المركزية في أمستردام مؤكدة إخلاء المحطة وإغلاقها أمام كافة رحلات القطارات.