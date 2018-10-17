ترامب ينفي اأنه يوفر غطاء للسعوديين في قضية اختفاء جمال خاشقجي

نقل موقع فرانس 24 نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن يكون بصدد توفير غطاء لحلفائه السعوديين في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله قنصليه بلاده في اسطنبول

وكانت صحيفة واشنطن بوست اتّهمت ترامب وإدارته الأربعاء بتنفيذ "عملية تنظيف دبلوماسي" لإخراج المملكة وولي العهد الأمير محمد من سلمان من قضية الصحافي المفقود.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردّاً على سؤال عن الاتهامات التي وجّهتها إليه خصوصاً صحيفة واشنطن بوست بأنّه يوفّر غطاء للرياض "كلا، على الإطلاق. أنا أريد فقط أن أعرف ماذا حصل"، مضيفاً "أنا لا أوفّر غطاءً على الإطلاق".

وأضاف الرئيس الأميركي "سنعرف (الحقيقة) على الأرجح بحلول نهاية الأسبوع".