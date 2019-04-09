نائبة عن زيارة السيسي لواشنطن: فرصة لزيادة استثمارات أمريكا في مصر

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة لن تقتصر على الملفات السياسية والأمنية فقط، بل يسعى الرئيس لخدمة جميع المجالات وعلى رأسها الملفات الاقتصادية، منوهة بأن الزيارة رغم أنها سياسية إلا أنها ستبحث سبل دعم الاقتصاد والاستثمار.

وقالت "عتمان"، في بيان صحفي، أن الرئيس السيسي حريص على لقاء رؤساء الشركات السياحية والصناعية والتجارية وكبرى الشركات العالمية، من أجل استعراض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وتشجيهم على الاستثمار في السوق المصري.

وتوقعت "عتمان"، أن تشهد الفترة المقبلة تطورًا ملحوظاً فى الاستثمارات الأمريكية المتدفقة لمصر على المديين القصير والمتوسط، وتحديداً في قطاعات البنية الأساسية، والطاقة المتجددة والصناعة، مشيرة إلى تفاؤل المستثمرين الأمريكيين بشأن الاقتصاد المصرى، ورغبتهم فى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة به.

وأردفت النائبة، أن مصر تعتبر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجارى بلغ 6.7 مليار دولار العام الماضي، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر 17 مليار دولار بنهاية 2012.

وكشفت عن أن إحدى الشركات الأمريكية دشنت مؤخراً مكتب جديد لها في السوق المصرية عقب زيارة وفد غرفة التجارة الأمريكية الشهر الماضي، والذي ضم 65 شركة أمريكية.