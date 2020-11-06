نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة اليوم الجمعة تساءل فيها عن مصير "بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة" في ولاية جورجيا.وقال في التغريدة: "أين هي بطاقات الاقتراع العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ما الذي حدث لها؟"وتكرر في الأيام الأخيرة تشكيك الرئيس الأمريكي في عمليات فرز الأصوات بالعديد من الولايات.

يتبع..