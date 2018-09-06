متظاهرون يحرقون مقر ميليشيات "عصائب أهل الحق" في محافظة البصرة العراقية
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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