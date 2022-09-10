الخارجية الإيرانية بيان الثلاثي الأوروبي يدفع لإفشال المفاوضات ويصب في مساعي الكيان الصهيوني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يدفع بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى الفشل، ويصب في مصلحة "الكيان الصهيوني".