السلطات الإسرائيلية تعلن اعتقال فلسطيني حاول تفجير حافلة بعبوة ناسفة

أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال فلسطيني زرع عبوة ناسفة في حافلة بمستوطنة بيتار عيليت في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس الماضي.

وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة أن القوات الأمنية اعتقلت الليلة (بين الجمعة والسبت) الفلسطيني الذي وضع عبوة ناسفة في حافلة في بلدة بيتار عيليت في الضفة الغربية الخميس الماضي وفرّ.

وقال البيان إنه تم اعتقال "عدد من المشتبه بهم الذين ساعدوه، وصودرت سيارة يستخدمونها".

وحسب البيان فإن "العبوة الناسفة التي تم العثور عليها في الحافلة تم تفعيلها من مدى يصل إلى 150 مترا، على ما يبدو، كانت هناك محاولة لتفجير العبوة بعد نزول المنفذ من الحافلة، لكن حدث عطل - واشتعلت النيران في الشحنة ولم تنفجر. هرب الركاب، وتم إبلاغ سكان بيتار عيليت للبقاء في منازلهم وبدأت عملية مطاردة، فتشت خلالها قوات الأمن البلدة جيدا ثم استبعدت أي شك في وجوده هناك. وبعد ليلتين تم القبض على المنفذ وبعض المتهمين الذين ساعدوه وهم من منطقة كفر بتير في الضفة الغربية".