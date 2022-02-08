ولي عهد أبوظبي يجري اتصالاً هاتفياً مع أردوغان

أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاطمئنان على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا وأعرب بن زايد عن تمنياته له "بالشفاء العاجل ويمتعه الله بموفور الصحة والعافية وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت". كما أعرب عن تمنياته للسيدة الأولى أمينة أردوغان "الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض وللشعب التركي الصديق السلامة من كل مكروه" من جانبه، قال الرئيس التركي، في حسابه الناطق بالعربية عبر "تويتر": "باسمي وبالنيابة عن السيدة أمينة أود أن أقدم شكري الجزيل إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على لطفه".