سقوط صاروخ كاتيوشا في حقل غاز خور مور شمال العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة السليمانية بشمال العراق إن صاروخ كاتيوشا سقط داخل حقل غاز خور مور في المدينة اليوم الأربعاء، لكنه لم يتسبب في حدوث أي أضرار. ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة الطاقة الإماراتية «دانة غاز» ووحدتها التابعة نفط الهلال، حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم اليوم، لكن جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها في السابق عن هجمات مماثلة. وقال مصدر مطلع على الأمر إن الهجوم لم يؤد إلى وقوع أضرار ولم يكن له تأثير على العمليات. وقال مصدران أمنيان إن ثلاثة أشخاص أصيبوا.