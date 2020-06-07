برهم صالح و الكاظمي يعقدان لقاءً مشتركاً لبحث سبل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي مؤخراً

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مبنى مجلس الوزراء العراقي اليوم, وبحثا سبل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي مؤخرا .

وأكد الجانبان -بحسب بيان حكومي- توظيف كل إمكانات الحكومة للارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين، ومواجهة الفساد والكشف عن مكامنه، مما يحقق تطلعات المواطنين في تحقيق الإصلاح المنشود في كلّ مفاصل الدولة.

كما تناول البحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية الداخلية، والخطوات الواجب اتخاذها لتجاوز التحديات .