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الرئيس الإسرائيلي يبعث رسالة إلى لبنان تحمل "تحذيرا قويا"

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العرب اليوم - الرئيس الإسرائيلي يبعث رسالة إلى لبنان تحمل "تحذيرا قويا"

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
تل أبيب-العرب اليوم

بعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رسالة قوية إلى الحكومة اللبنانية، عبر السفير الفرنسي الجديد في تل أبيب.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الجمعة، أن رؤوبين ريفلين بعث رسالة إلى لبنان عبر السفير الفرنسي الجديد في تل أبيب، إريك دانون، مفادها من أن تغاضي بيروت عن كبح ما أسماه عدوانية "حزب الله" ضد إسرائيل، سيؤدي لجر كلا البلدين إلى حرب.

وقال ريفلين أثناء تسلمه أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد في إسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه: يتحمل لبنان مسؤولية كل أنشطة حزب الله. ونقول بوضوح للحكومة اللبنانية وحلفائها حول العالم، إن عدوان حزب الله يجب أن يتوقف قبل أن نجد أنفسنا متورطين في صراع لا يريده لبنان ولا إسرائيل.

وقال السفير الفرنسي في إسرائيل، إريك دانون: إن فرنسا تحاول تحسين الوضع في المنطقة وجلب الاستقرار والأمن لجميع سكانه.

وتابع دانون: اسمح لي [ رؤبين ريفلين] أن أؤكد لك أنني هنا للمساعدة في جميع جوانب علاقاتنا الثنائية، وللحفاظ على العلاقات الممتازة بين البلدين، مع إيلاء اهتمام خاص لأمن دولة إسرائيل.

وتصاعدت حدة التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل على خلفية شن الأخيرة هجوما بطائرات مسيرة على ضاحية بيروت الشهر الماضي، ورد الحزب على تلك الهجمات بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن إسرائيل تقول إن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي من جنودها.

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الرئيس الإسرائيلي يبعث رسالة إلى لبنان تحمل تحذيرا قويا الرئيس الإسرائيلي يبعث رسالة إلى لبنان تحمل تحذيرا قويا



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