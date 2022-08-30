برهم صالح يؤكد إجراء انتخابات مبكرة يمثل مخرجاً للأزمة

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أن إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني، يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر وشدد صالح على أن "الحالي لم يعد مقبولا ولا يجب استمراره، والانتخابات المبكرة يجب أن تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين"، معتبرا أن "الأزمة السياسية المستحكمة في البلد لم تنته، ونحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية تعالج الخلل في منظومة الحكم" وأضاف: "المحاصصة تمثل إشكالا خطيرا وعقبة أمام الوصول إلى الحكم الرشيد وهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا".