الخارجية الباكستانية تستدعي القائم بالأعمال الهندي للاحتجاج على انتهاك الهند لوقف إطلاق النار

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم دبلوماسياً هندياً بارزاً وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على انتهاك القوات الهندية لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان صحفي أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار وقصفت مناطق مأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير في وقت متأخر من الليلة الماضية مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين بينهم طفلان وامرأتان.

وأضافت أن استمرار القوات الهندية في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان في عام 2003م واستهدافها المدنيين بشكل مقصود يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويكشف عن النوايا العدوانية للهند بشكل يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.