استهداف قاعدة عسكرية أميركية في دير الزور بالقذائف الصاروخية

استهداف قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية - التلفزيون الرسمي السوري وقال التلفزيون الرسمي السوري، في خبر عاجل، إنه تم "استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية"، مشيرا إلى تحليق مكثف للطيران الأميركي فوق ريف دير الزور الشرقي في سوريا.

جاء ذلك بعد يوم من هجمات، بتعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهدفت موقعين داخل الأراضي السورية، وموقع واحد داخل العراق، فيما أفادت مصادر في منطقة البوكمال، أن طفلا قتل وأصيب 3 مدنيين آخرين خلال العدوان الذي استهدف المنطقة. مشيرا إلى أن الموقع المستهدف يحوي (كرفانات) مسبقة الصنع.

وأعرب المجلس الوزاري للأمن القومي العراقي، في وقت سابق اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الأمريكي الذي طال موقعا حدوديا مع سوريا، مؤكدا أنه يدرس كل الخيارات القانونية للرد على هذا الاعتداء.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن "الضربة الجوية الأخيرة على مواقع في العراق وسوريا رسالة ردع للمليشيات المدعومة من إيران وردا على هجماتهم ضد الأمريكيين".