مستشار الأمن القومي الأميركي يعلن نعتقد أننا منخرطون في محادثات مع إيران

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن "التواصل الدبلوماسي قائم حالياً مع إيران، لكنه لا يتم بشكل مباشر"، لافتاً إلى "أننا نعتقد بأننا منخرطون في محادثات مع إيران". وأشار إلى أن بلاده تنتظر رداً من الإيرانيين "حول الطريقة التي يريدون المضي قدماً بها في المحادثات".وكشف أن "الاتصالات الأميركية مع الإيرانيين تمم عبر الأوروبيين وأطراف أخرى".وأضاف: "لن أعلن ردنا بشأن أي احتمال رد ممكن من جانب الولايات المتحدة على الهجمات الصاروخية الأخيرة في العراق"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ خطوات إضافية رداً على أنشطة خبيثة مصدرها روسيا"".