انقلاب سيارة ترحيلات على متنها مساجين في الإسكندرية

قال مصدر بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، إن سيارة ترحيلات تحمل مساجين انقلبت أمام كارفور العروبة.

وأضح المصدر، أنه جار تحويل حالتين من المصابين لمستشفى العامرية عن طريق عربة الإسعاف، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث من جانب الصحة والشرطة.