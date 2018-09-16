السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا للحوثيين باتجاه جازان

مكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأحد، من اعتراض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى من محافظة صعدة باتجاه جازان.

وتطلق ميليشيا الحوثى الصواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث بلغ إجمالى الصواريخ الباليستية التى باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 186 صاروخًا.