السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا للحوثيين باتجاه جازان

مكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأحد، من اعتراض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى من محافظة صعدة باتجاه جازان.
وتطلق ميليشيا الحوثى الصواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث بلغ إجمالى الصواريخ الباليستية التى باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 186 صاروخًا.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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