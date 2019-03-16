رئيسة وزراء نيوزيلندا تزور عائلات ضحايا الهجوم المتطرف

قامت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن يومه السبت بزيارة عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة.

وقدمت رئيسة الوزراء تعازيها الحارة وتضامنها مع أسر الضحايا الشهداء الذين لقوا حتفهم داخل المسجدين .

وذكر موقع “أورونيوز” أن جاسيندا آردرن قامت بلقاء قادة الجالية الإسلامية في أحد مراكز اللجوء والهجرة في المدينة مؤكدة مسؤوليتها بتوفير الأمن والحماية وحرية العبادة والدين والثقافة، وقالت إن هذه الزيارة فرصة لنقل تعازي البلاد لمن عانوْا خسارات كبيرة، وأنها تحمل رسائل حب ودعم نيابة عن كل النيوزيلنديين.

وفي نفس السياق، مُثل الأسترالي برينتون تارانت المتهم في تنفيذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا صباح يومه السبت أمام أنظار المحكمة العليا في مدينة “كرايست شيرش” .